Pordenone, Tesser: “Ci è mancato il gol”

Le parole del mister neroverde:

“Lo Spezia gioca molto e gioca bene, e Italiano sta facendo un gran lavoro. Li abbiamo arginati bene, messi in difficoltà ma siamo caduti alla prima vera occasione. La partita di oggi lo dimostra: sono tutte partite equilibrate. La qualificazione ai playoff e il secondo posto si gioca sui dettagli. Abbiamo cercato di cogliere alcune occasioni di mercato e ci siamo riusciti. Chi è arrivato mi auguro dia una mano importante alla squadra. Ottima reazione dopo la sconfitta con il Pescara. Adesso ci aspetta una delle partite più difficili del campionato, contro un Livorno che darà davvero tutto. Sono molto contento della nostra prestazione. Ci è mancato solo il gol, perché le occasioni le abbiamo avute. All’andata è stato detto che meritava di vincere lo Spezia, oggi avremmo meritato noi, ma così va il calcio. Abbiamo avuto alcune occasioni importanti, loro nel primo tempo non hanno mai tirato in porta. È stata una gara simile all’andata”.