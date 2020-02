Pordenone, Tesser recupera Strizzolo e Mazzocco

Buone notizie per Tesser in vista della sfida di sabato a Empoli: come riporta il Messaggero Veneto, Strizzolo e Mazzocco ieri si sono allenati in gruppo. L’attaccante, uscito dolorante contro il Chievo dopo aver subito una botta alle costole, e il centrocampista, out per precauzione contro i veronesi, sono dunque tornati a disposizione.

Come dovrebbero fare, oggi, Barison e Gavazzi, che ieri si sono allenati a parte. Nella seduta odierna (alle 14.45, a porte chiuse per l’emergenza Coronavirus), Tesser potrà lavorare con il gruppo al completo.