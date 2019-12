Pordenone, Tesser: “Salernitana? Giornata negativa, ripartiamo subito”

Il tecnico del Pordenone, Attilio Tesser, ha parlato in conferenza stampa a seguito della sconfitta per 4 a 0 subita ieri in casa della Salernitana. Queste le sue parole: “Abbiamo provato a fare la nostra partita anche oggi, ma abbiamo subito dei grandi gol. Credo che il 4-0 sia troppo pesante. Loro hanno sfruttato i punti di forza del loro modulo, soprattutto sulle fasce. Nel secondo tempo avremmo potuto accorciare lo svantaggio, non ci siamo riusciti. È stata una giornata negativa. Rimaniamo al secondo posto e non è un miracolo, bensì frutto di programmazione e spirito di squadra. Abbiamo dovuto snaturare il nostro modo di giocare dopo il primo gol. Di solito siamo noi a fare le ripartenze. Abbiamo fatto di tutto per cercare il pareggio e abbiamo concesso troppe ripartenze. È una sconfitta che non mina le nostre certezze, abbiamo perso altre volte. Domenica daremo il nostro meglio.”