Pordenone, un attaccante e un terzino sinistro gli obiettivi di mercato

Un attaccante e un terzino sinistro. Il primo sicuramente, l’altro forse: dovrebbe limitarsi a questo il mercato invernale del Pordenone, che al debutto in serie B ha concluso il girone d’andata al secondo posto. Il ds Matteo Lovisa è stato chiaro: non ci saranno grandi movimenti.

La linea del club neroverde, nel mercato di gennaio, è sempre stata questa, da quando il presidente è il padre di Matteo, Mauro Lovisa: se le cose vanno bene, intervenire il meno possibile. Di contro, quando la classifica piangeva, negli anni scorsi il Pordenone ha chiuso operazioni di spessore anche a inizio anno.

Non è chiaramente il caso dell’oggi dei ramarri, che però hanno la necessità di puntellare la rosa di Tesser, prima per chiudere definitivamente il discorso salvezza, quindi per provare a raggiungere la parola “impronunciabile”.

Come ha riferito Matteo Lovisa al Messaggero Veneto, alla società sono stati offerti Falcinelli del Perugia, Moncini della Spal e Moreo dell’Empoli: il ds li ha definiti “ottimi attaccanti”. Sarà uno di loro il sostituto di Monachello, che fin qui non ha reso secondo le aspettative e pare destinato a lasciare il Friuli?

Notizie certe dovrebbero arrivare entro metà mese. Rimane aperta, poi, la questione del terzino sinistro, che appare non meno importante di quella della punta per consentire a De Agostini di rifiatare.

Le scelte di Matteo Lovisa spesso si sono rivelate vincenti (su tutti, Di Gregorio, Pobega e, la scorsa stagione, Candellone), la politica del club è nota: ambizioni sì, ma fondate sulla programmazione, su una scala di obiettivi da perseguire l’uno dopo l’altro. Senza fretta: per il momento è la squadra di Tesser a correre oltre ogni più rosea aspettativa.

Massimo Pighin