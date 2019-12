Pordenone, un turno di stop ad Almici

Sono 13 i calciatori squalificati dal giudice sportivo di serie B in relazione alla 19/a giornata di campionato. Tutti staranno fermi per un turno, ad eccezione di Iemmello (Perugia), che salterà due gare essendo stato espulso “per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per avere, a seguito di una decisione arbitrale, rivolto al direttore di gara espressioni offensive”.

Una giornata di squalifica è stata inflitta al neroverde Almici, diffidato, salterà la sfida in programma il 17 gennaio contro il Frosinone.