Pordenone, un turno di stop per Camporese

Camporese è stato squalificato per un turno in seguito all’espulsione rimediata nei minuti finali di Cosenza-Pordenone. Come riporta il Messaggero Veneto, il tecnico neroverde Tesser sta valutando con chi sostituirlo: due le ipotesi al vaglio.

La prima riguarda l’utilizzo di Bassoli, l’altra lo spostamento al centro della difesa di Vogliacco, con conseguente ritorno da titolare di Almici sulla corsia di destra. Tesser inizierà a fare le sue valutazioni alle 14.30 di oggi, quando è previsto l’allenamento (domani l’orario è lo stesso).

Da valutare, poi, le condizioni di Misuraca, in panchina contro il Cosenza, mentre Ciurria è tornato a disposizione.

Intanto la società ha svincolato il portiere polacco classe 2001 Jan Jurczak, ritornato in patria.