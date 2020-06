Pordenone-Venezia 0-0

È terminato a reti inviolate il match tra Pordenone e Venezia giocato sabato sera al Rocco di Trieste, nuova casa neroverde.

Solo nel tardo pomeriggio si è avuta la conferma dell’inizio della gara, dopo la vicenda della positività al coronavirus di Felicioli e la partenza del Venezia verso il capoluogo del Friuli Venezia Giulia avvenuta poco dopo le 11.

Nel primo tempo, gara in equilibrio, con due occasioni per parte; prima tocca a Gavazzi e Pobega ma Lezzerini si fa trovare pronto. Il Venezia si rende pericoloso con Maleh e poco prima dell’intervallo, lo stesso Pobega rischia l’autorete ma Di Gregorio si fa trovare pronto. Al ‘7 del secondo tempo il Pordenone finisce in dieci per il rosso a Pasa e il Venezia al 18’ vicino al vantaggio con un rigore che però Aramu si fa parare da Di Gregorio.

I Ramarri chiudono la 29a giornata di Serie B in sesta posizione a pari punti (46) col Cittadella.