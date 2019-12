Salernitana – Pordenone: le ultimissime dai campi

Nella trasferta di Salerno per l’ultima gara del 2019, Attilio Tesser dovrà rinunciare a De Agostini squalificato dal giudice sportivo. In dubbio Pasa, davanti conferma per Ciurria al fianco di Strizzolo.

Probabile formazione (4-3-1-2):

PORDENONE Di Gregorio; Vogliacco, Barison, Camporese, Bassoli; Zammarini, Burrai, Pobega; Chiaretti; Strizzolo, Ciurria. A disp.: Bindi, Ronco, Semenzato, Stefani, Almici, Zanon, Gavazzi, Misuraca, Mazzocco, Monachello, Candellone. All.: Tesser.