Serie B, Ag. di Di Gregorio: “Lui pensa solo al Pordenone”

Le parole di Carlo Alberto Belloni, agente di Michele Di Gregorio nell’intervista rilasciata a Tuttob.com:“Michele ha avuto un grande approccio con la categoria, imponendosi al primo anno in B come uno dei migliori portieri della categoria”.

“Il Pordenone – continua l’agente – è un’ottima squadra, magistralmente allenata da Attilio Tesser che si conferma essere uno dei migliori allenatori in circolazione. Faccio i complimenti anche a Matteo Lovisa che ha costruito un gruppo splendido sia dal punto di vista tecnico sia umano”.

La A è possibile?

“Spesso abbiamo assistito a tanti doppi salti dalla C alla A in questi anni, quindi perché no? Nel calcio è bello sognare…”.

Intanto non mancano le sirene dalla A per il suo assistito. Si parla di Parma e Toro per lui…

“Non posso negare che leggere e sentire di Parma e Torino faccia piacere, ma Michele pensa solo al Pordenone. È concentrato solo sul girone di ritorno da fare con i neroverdi. Il cartellino è dell’Inter fino al 2022 e in estate vedremo”.

