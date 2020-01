Serie B, il Pordenone dei record

Il Pordenone di Attilio Tesser, la vera rivelazione del campionato cadetto, è una delle due compagini ancora imbattute in casa (come il Benevento). I friulani hanno segnato 14 dei suoi 27 gol in due momenti precisi di gara, 6 dal 1’ al 15’ (record del torneo condiviso con l’Empoli) e ben 8 dal 31’ al 45’ più extra-time (primato in solitario). Gavazzi unico sempre presente – 19 su 19 -, De Agostini re dei minuti giocati (1620’), là davanti comanda Strizzolo, capocannoniere neroverde con 7 reti ed 8 punti portati alla causa friulana con i suoi gol determinanti.

FONTE Legab.it