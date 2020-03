Stefani, capitano vero: “Il mio appartamento di Jesolo a disposizione per gli operatori sanitari”

Capitano, uomo simbolo dell’ascesa del Pordenone, ma prima ancora persona vera, dal cuore generoso e sensibile. Mirko Stefani vuole dare il suo contributo nella gestione dell’emergenza coronavirus: appreso che molti infermieri si devono trasferire a Jesolo, ha deciso di mettere a disposizione il suo appartamento.

Stefani lo ha scritto su Facebook. “Leggo che molti infermieri sono chiamati a trasferirsi nell’ospedale di Jesolo per l’emergenza… Metto a disposizione il mio appartamento per qualunque operatore sanitario in cerca di un appoggio. Se qualcuno ha bisogno, contattatemi in privato, grazie”.

Capitano vero, uomo autentico.