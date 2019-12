Stellone: “Serie B? Il Pordenone è la vera rivelazione”

L’ex tecnico di Palermo, Frosinone e Bari, Roberto Stellone, ha parlato della situazione in Serie B e della rivelazione del campionato, il Pordenone. Ecco cosa ha detto l’allenatore che ha conquistato una promozione in Serie A con i ciociari nel 2014/2015: “A parte il Benevento c’è tanto equilibrio. Complimenti ad Inzaghi. Il Pordenone è la vera rivelazione, ogni anno le neopromosse ci hanno abituato a qualche sorpresa. È capitato anche al Lecce, oppure al mio Frosinone. Empoli e Cremonese si riprenderanno. Come si è ripreso il Frosinone, la squadra è importante e può andare a lottare per la promozione e dare fastidio al Benevento”.