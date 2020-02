Tesser: “Ero ad un passo dal Napoli, ma l’Udinese investì forte su di me”

Attilio Tesser è intervenuto ai microfoni di “Punto Nuovo Sport Show” in onda su Radio Punto Nuovo: “Partita col Benevento? Vogliamo fare una bella partita, sarà difficile con una corazzata che ha ben 17 punti di distacco dalla seconda. Rimpianto Napoli? Ero in nazionale Under 21, si parlava di me in termini positivi. L’Udinese fece un investimento importante facendo un’ottima offerta”.

“Pordenone in Serie A? Sono realista. Siamo una neopromossa, la prima volta in Serie B da 100 anni di storia”.