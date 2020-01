Tuttosport: Il Pordenone crolla in casa

Il commento di Tuttosport al ko del Pordenone col Pescara.

Nicola Legrottaglie e il suo Pescara fanno quello che nessuno era riuscito a fare fin qui e conquistano uno 0-2 in una gara che, viste le occasioni create e i due pali colpiti dagli ospiti, si chiude con un risultato stretto. Il Pescara gioca da subito meglio dei padroni di casa, sfruttando l’ampiezza del proprio 3-5-2 per allargare le maglie dei ramarri e disunire la compatta truppa di Tesser. Al 25’ Galano fa tremare i neroverdi con un tiro da fuori, scoccato dopo aver messo a sedere Zammarini, che sibila di poco a lato del palo alla sinistra di Di Gregorio. In avvio di ripresa il Pescara trova il gol del vantaggio. De Agostini esce in modo avventato su Zappa che scarica nella propria metà campo a Maniero. L’attaccante lancia poi in verticale lo stesso Zappa, che brucia Barison e insacca al 6’ il vantaggio. Il Pescara raddoppia al 13’, con Galano, poco prima vicino al gol con un sinistro che si è stampato sul palo, che svetta, sugli sviluppi di un corner, di testa in area tra Barison e Pobega e segna lo 0-2. Per la prima volta in stagione il Pordenone è in svantaggio di due gol in casa (…)