Tuttosport: Pordenone torna a colpire

Il commento di Tuttosport alla vittoria del Pordenone, sempre più secondo.

Il Pordenone ha chiuso il girone di andata in zona serie A, piegando 1-0 la Cremonese, portandosi a +3 sul terzo posto, inguaiando ulteriormente la posizione di Marco Baroni, a rischio esonero. Quella di ieri pomeriggio è la classica vittoria da top team per la squadra di Tesser, che si è imposta grazie all’unico tiro in porta soffrendo l’avversario che, al di là della posizione in classifica, ha delle qualità importanti. Il Pordenone ha concesso comunque il minimo indispensabile alla Cremonese, in una cornice di pubblico da categoria superiore. Alla “Dacia Arena” c’erano quasi 7mila spettatori, per il record d’incasso stagionale (oltre 65mila euro): lo stadio dell’Udinese pian piano sta diventando la casa del Pordenone. Il presidente Mauro Lovisa, che spesso aveva chiesto una maggiore partecipazione del pubblico per le gare casalighe, è stato inorgoglito da così tanta partecipazione sugli spalti. «Dieci anni fa avevamo soltanto 300 spettatori, lavorando passo dopo passo ci si può togliere soddisfazioni», ha detto. (…)