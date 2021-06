News Atalanta – La prima volta per l’Atalanta all’Europeo

Prima di Euro 2020 nessun atalantino era mai stato convocato per un Europeo. Nove giocatori dell'Atalanta sono stati convocati

Una Dea d'Europa. La prima volta non si dimentica mai. Nove giocatori dell'Atalanta convocati dalle rispettive nazionali per Euro 2020. Un orgoglio per la città di Bergamo. L'Atalanta migliora i suoi risultati anno dopo anno e regala ai suoi tifosi un'altra gioia. Una rosa competitiva anche per la prossima stagione. Campionato, Coppa dei Campioni e Coppa Italia sono tre strade da percorrere e perseguire in egual misura. Ecco gli ultimi aggiornamenti in casa Atalanta .

UNA DEA D'EUROPA - Una lunga lista di giocatori protagonisti all'Europeo con i colori sociali dell'Atalanta. Toloi e Pessina con l'Italia di Roberto Mancini. Il difensore italo-brasiliano ha ricevuto la convocazione perché può ricoprire vari ruoli sia in una difesa a tre, sia in una difesa a quattro. Pessina dopo un iniziale no di Mancini, entra nel gruppo dei convocati e sostituisce l'infortunato Sensi. Marten De Roon protagonista con l'Olanda di Frank de Boer. Robin Gosens parteciperà all'Europeo con la sua Germania. Joachim Low saluterà il ruolo di ct dopo gli europei e il laterale vorrà aiutarlo nel "girone della morte" con Portogallo e Francia. Remo Freuler avversario dell'Italia con la Svizzera di Vladimir Petkovic. L'ex allenatore della Lazio lo considera un perno per il centrocampo, obiettivo qualificazione al turno successivo. L'outsider Danimarca potrà contare sul contributo di Maehle che all'Atalanta ha saputo ritagliarsi subito uno spazio da titolare inaspettato dopo l'arrivo nel mercato invernale. Miranchuk vuole stupire con la Russia e non parte sconfitto: si lotterà con Belgio e Danimarca per superare il girone. Derby atalantino tra Malinovskyi e De Roon, il trequartista ucraino dovrà giocarsi il primo posto del girone e il passaggio del turno con l'Olanda. Il nono convocato in nazionale è Pasalic con la sua Croazia. Un dato rilevante è importante da sottolineare: nessun atalantino era mai stato convocato per un Europeo.