Calciomercato- Musso sempre più lontano da Udine

Ufficialità per Padelli. La permanenza di Musso dipenderà dai prossimi mesi di mercato. Scuffet cercherà una maglia da titolare altrove.

Per quanto riguarda l'argentino Musso sembra che in tanti abbiano un occhio di riguardo, ma in realtà non ci sono state ancora offerte concrete. Il procuratore Vincent Montes vuole piazzare il suo assistito in una squadra di prima fascia. Nei mesi scorsi ha fatto riferimento a interessi sia da parte di italiane che di inglesi, ma rimangono al momento solo ipotesi. Quel che è certo è che il giocatore preferirebbe restare in A, un campionato che gli ha permesso di diventare un punto fisso del selezionatore dell’Argentina, Lionel Scaloni. Juan Musso intervistato recentemente da Onefootball si pronunciava cosi: «Non posso dire 100% sì o 100% no, perché se arriva un’offerta che mi serve, che serve alla società e anche a chi mi vuole è giusto che vinciamo tutti. È un’incertezza che comunque c’è (...). Può essere cosa bella sentire di questi interessamenti, ma a me piace finire bene il lavoro qui all'Udinese».