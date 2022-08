Notizie Udinese | Caos dopo la partita col Monza: arrestati 3 ultras friulani

Brutta pagina per quanto riguarda il tifo organizzato bianconero. La Digos ha intercettato 3 ultras dell'Udinese coinvolti in una rissa

Arrivano brutte notizie dall'Agenzia ANSA per quanto riguarda gli scontri avvenuti dopo la partita tra Udinese e Monza, terminata con la vittoria per 2-1 dei friulani. Stando alle ultime ricostruzioni della Questura della città brianzola, sono 6 i tifosi, ( 3 monzesi e 3 friulani ), arrestati dalla polizia per la rissa avvenuta dopo il match di venerdì 26 agosto.

Dopo questi avvenimenti incresciosi, gli agenti della Digos della Questura di Monza e di Udine, hanno iniziato ad indagare sull'accaduto. Analizzando i video di sorveglianza posti attorno all'area dell'U Power Stadium, sono riusciti a risalire all’identificazione di 6 tifosi, 3 del Monza e 3 dell'Udinese, coinvolti nella scorribanda. Per quattro dei sei arrestati, tre biancorossi e un friulano, è stata disposta la misura degli arresti domiciliari. Mentre gli altri due sono stati rimessi in libertà. Intanto proseguono gli accertamenti della Digos per cercare di identificare gli altri ultras coinvolti. Una brutta pagina che con lo sport non c'entra assolutamente nulla. Da sottolineare la tempestività delle forze dell'ordine che hanno scongiurato guai peggiori. Ma adesso torniamo a parlare di calcio giocato. L'Udinese, infatti, ha quasi chiuso per il nuovo esterno destro. Ecco di chi si tratta <<<