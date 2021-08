Calciomercato Udinese – Rush finale: 2 colpi in canna e 5 in partenza

Il tempo non spaventa la dirigenza dell'Udinese (anche se, forse, dovrebbe). Mancano 4 giorni alla chiusura del calciomercato e Marino comincia ad avere un pò di fretta. Il conto alla rovescia comincerà domani. Sono ancora tanti i nomi in ballo...

Non solo in entrata, anche e soprattutto in uscita la questione è ancora apertissima . L'Udinese è al centro del mercato del nostro campionato e non solo. Il destino di diversi club dipende molto anche da quelle che saranno le scelte della dirigenza friulana. Cominciamo ad entrare nel merito della situazione .

I tifosi sognano in grande. La società ha venduto De Paul e Musso, è vero, ma allo stesso tempo non si è fatta parlare dietro. Il tesoretto della famiglia Pozzo si è gonfiato e contemporaneamente anche la rosa è stata rinforzata. Success è arrivato, Silvestri ha ormai da tempo preso il controllo dei pali. Udogie ha già dimostrato di meritare una maglia da titolare. Perez è in arrivo. Ma non finisce qui. Marino ha altri due colpi in canna e, contemporaneamente, ci sono altri 4 bianconeri che potrebbero fare i bagagli.Ecco di chi stiamo parlando <<<