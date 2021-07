Calciomercato Fiorentina – Un difensore non sarà viola

Il mercato della Fiorentina sta entrando nel vivo, il D.S. Pradè è pronto ad operare in diverse zone del campo, ma un obiettivo degli ultimi giorni è oramai definitivamente sfumato, il suo futuro si prospetta all'Atalanta. Una trattativa complessiva da undici milioni di euro, stiamo parlando di Matteo Lovato. Il classe 2000 è pronto a trasferirsi a titolo definitivo a Bergamo. Questa notizia non viene presa in maniera negativa dalla squadra viola, perché potrebbe definitivamente sbloccare le trattative riguardanti i rinnovi viola. Giocatori che sono state delle vere e proprie bandiere nell'ultimo periodo. Andiamo insieme a scoprire di chi si tratta <<<