News Udinese – Mister Gotti spegne le critiche sul finale di stagione

Nell'intervista, sono arrivate domande per Luca Gotti riguardanti le ultime prestazioni. Il mister non nasconde un po' di rammarico

Nell'intervista di ieri sera, sono arrivate di nuovo domande per Luca Gotti riguardanti le ultime prestazioni stagionali. Il mister non nasconde un po' di rammarico per le dieci partite finali. Ecco come si è posto alle domande dell'inviato di Udinese Night.

La risposta

Come si evince dal titolo, al mister non sono scese giù le affermazioni poco piacevoli che i tifosi hanno dedicato alla squadra dopo le battute finali della stagione 2020/2021. Sappiamo bene però che il tecnico non è una persona che le manda a dire e infatti ecco riportata la sua risposta:

"Critiche sul finale di stagione? Ci sono i ragionamenti da giornalista, quelli da tifoso e quelli da allenatore, è naturale che i primi due non danno una valutazione positiva delle ultime 10 gare perché guardando solo i punti può sembrare un disastro ma da allenatore non posso cambiare la mia valutazione sulla squadra per questo. Sia contro la Juventus che contro il Bologna abbiamo fatto delle buone prestazioni aldilà del risultato, mentre diciamo che nelle ultime tre di campionato forse avremmo potuto fare meglio, tutto ciò però non può influenzare le valutazioni sulla rosa".

Con queste parole, cerca di far capire che una squadra a salvezza raggiunta nelle ultime giornate può e deve sperimentare cose nuove, in modo da poter avere più scelte e informazioni su determinati giocatori per il futuro.

Conclusioni

Il coach è comunque consapevole che in alcune situazioni la sua squadra doveva fare di più, ma è convinto che le critiche piovute alla squadra sono state spesso ingenerose e in alcune situazioni anche un po' pesanti. La richiesta che trafila da queste affermazioni è sicuramente quella di lasciar lavorare la squadra in pace e tranquillità, in modo da far emergere le qualità dei vari giocatori.