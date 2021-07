Mercato Udinese – Pozzo autorizza il grande colpo

Pozzo ha voglia di sognare in grande e sta pensando di acquistare un giocatore ai rossoneri. Andiamo a scoprire i dettagli della trattativa

Redazione

Nelle ultime ore, tutte le società di Serie A sono all'opera per migliorare la propria squadra. Sono ore frenetiche per quanto riguarda il mercato, nessuna si vuole far trovare impreparata dato che mancano solo venti giorni all'inizio ufficiale della nuova stagione. Pozzoha voglia di sognare in grande e sta autorizzando il D.S. Pierpaolo Marino ad acquistare un giocatore direttamente dai rossoneri. Il mister Luca Gotti, sta avvallando la trattativa essendo molto soddisfatto dal nome. Il giocatore sarebbe felice di potersi rilanciare in quel di Udine. Andiamo a scoprire i dettagli della trattativa e la fattibilità.

Il profilo

Il giocatore che sembra aver stregato la dirigenza bianconera è l'italiano Mattia Caldara. L'accelerata in questa trattativa arriverebbe solo dopo che le difficoltà riguardanti l'acquisto di Kamil Glik venissero confermate. Il giocatore polacco non ha intenzione di ridursi l'ingaggio e questo non va bene all'Udinese che ha iniziato a guardarsi intorno. Il profilo del giocatore italiano rispetta tutti i canoni prefissati dal mister Luca Gotti, il difensore è capace di difendere sia in una difesa a quattro che in una a tre e la duttilità è fondamentale nelle idee di calcio del mister italiano. Nelle ultime stagioni il player non è riuscito a mettere in campo tutto il suo potenziale, chissà che l'arrivo ad Udine possa permettergli di rilanciarsi e trovare una solidità. Andiamo a scoprire le cifre dell'affare.

Le cifre

Il costo del giocatore è tutt'altro che esorbitante, i rossoneri hanno intenzione di liberarsi di lui e del suo contratto. Maldini ascolta tutti i tipi di offerte, il costo per avere il giocatore a titolo definitivo è di cinque milioni. Al momento però anche un prestito con diritto di riscatto sarebbe soddisfacente ed accontenterebbe tutte le parti. Il mercato bianconero non finisce qui, anzi sono diversi i movimenti sia in entrata che in uscita <<<