Lazio, Curva Nord: gli Irriducibili si sciolgono

Quella di sabato col Bologna sarà l’ultima partita della Lazio in cui nella Curva Nord dell’Olimpico si potrà leggere lo striscione con la scritta Irriducibili, il club che che per più di trent’anni ha scritto la storia del tifo biancoceleste. Dalla successiva gara saranno solamente “Ultras Lazio”.
Questo il lungo comunicato diffuso dal gruppo:
“IRRIDUCIBILI SE SE SEMPRE, IRRIDUCIBILI O OVUNQUE”
COME PER TUTTE LE COSE DELLA VITA, ESISTE UN INIZIO E, INEVITABILMENTE, UNA FINE. C’È UN TEMPO PER TUTTO. ANCHE SU QUELLE STORIE FANTASTICHE, GLORIOSE, PRIMA O POI, CALA IL SIPARIO. L’IMPORTANTE È AVERLE VISSUTE QUESTE STORIE. DA PROTAGONISTI, DA LEONI, ANCHE PERICOLOSAMENTE. SENZA RIMPIANTI, SENZA RIMORSI.
E ALLORA, AD MAIORA IRRIDUCIBILI!
PROPRIO COSÌ, DOPO TRENTATRÉ ANNI ABBIAMO DECISO DI SCIOGLIERE IL GRUPPO CHE HA SCRITTO PAGINE IMPORTANTI DI STORIA, GLORIOSE, CHE HA SEMPLICEMENTE RIVOLUZIONATO IL PANORAMA ULTRAS, NON SOLTANTO ITALIANO, MA ANCHE INTERNAZIONALE. UN GRUPPO INVIDIATO DAL MONDO INTERO CHE, PURTROPPO, HA PERSO 7 MESI FA UNO DEI SUOI E DEI NOSTRI LEADER PIÙ CARISMATICI: FABRIZIO.
IL CORTEO DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO È ANCORA VIVO NELLE MENTI DI TUTTI. LE TRASFERTE DI BERGAMO, BRESCIA, NAPOLI E CATANZARO TRA TUTTE, LO SCUDETTO CONQUISTATO A VIA ALLEGRI, GLI SCONTRI CON LE ALTRE TIFOSERIE, LE RIVALITÀ. LE INIZIATIVE BENEFICHE E LA SOLIDARIETÀ.
UN MONITO DA TRAMANDARE DI GENERAZIONE IN GENERAZIONE, DA PADRE IN FIGLIO.
MA ORA È TEMPO DI ANDARE AVANTI. TROPPO SANGUE VERSATO, DIFFIDE, ARRESTI. SEMPRE A TESTA ALTA, ABBIAMO PAGATO SULLA NOSTRA PELLE OGNI SITUAZIONE. ED ANCHE PER RISPETTO DI CHI NON C’È PIÙ SIAMO ARRIVATI A QUESTA DECISIONE. INEVITABILE.
CI SENTIAMO IN DOVERE DI RINGRAZIARE TUTTI. OGNI SINGOLO COMPONENTE CHE HA FATTO PARTE DEL GRUPPO IN QUESTI TRENTATRÉ LUNGHISSIMI ANNI. SEMPRE PRESENTE MALGRADO TUTTO.
DAI FONDATORI, AI PARTECIPANTI. DA CHI CI HA LASCIATO TROPPO PRESTO, A CHI COMBATTE ANCORA CON ORGOGLIO. DA CHI HA PAGATO CON LA LIBERTÀ, A CHI SI È SPORCATO SOLO UNA MANO DI VERNICE. DA CHI HA PORTATO LE ASTE DELLE BANDIERE, A CHI OGNI DOMENICA ERA LÌ, IN PRIMA FILA. DA CHI HA PORTATO LE PEZZE, A CHI HA PASSATO NOTTI INSONNI IN SEDE. DA CHI HA PIANTO, A CHI HA RISO. DA CHI CI HA SEMPRE CREDUTO, A CHI HA SMESSO DI FARLO. A CHI ANCHE SOLO UNA VOLTA È STATO SU QUEL FAMOSO MURETTO… A CHI HA CONTRIBUITO ALLE SCENOGRAFIE, A CHI HA SUBITO PERQUISIZIONI.
DA OGGI CI SARÀ UNA SVOLTA EPOCALE. SENZA PRECEDENTI PER LA NORD. PER LA PRIMA VOLTA IN CURVA SARÀ PRESENTE SOLTANTO UNO STRISCIONE, DIETRO IL QUALE SI IDENTIFICHERÀ TUTTA LA TIFOSERIA LAZIALE: ULTRAS LAZIO. CON LA STESSA VOGLIA DI SEMPRE. STESSO ENTUSIASMO, STESSA ADRENALINA. E, SOPRATTUTTO, CON LO STESSO SPIRITO DI QUELLI CHE ERAVAMO, SIAMO E SAREMO.
SEMPRE IRRIDUCIBILI DENTRO, PERCHÉ IL FUTURO È SOLO IL RICORDO DI UNO STUPENDO PASSATO…
- Login o Registrazione