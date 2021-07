(LIVE) Notizie Udinese, Udinese-Sturm Graz segui con noi la diretta!

L'Udinese sta giocando l'amichevole contro lo Sturm Graz. Amichevole molto importante per gli uomini di Gotti. Udogie e Silvestri dall'inizio

Redazione

Finisce qui il test amichevole tra Udinese e SturmGraz, 3-2 il punteggio in favore degli austriaci. Match che ha dato diversi spunti a mister Gotti. Tra le note positive sicuramente Udogie e la reazione della squadra dopo il doppio svantaggio. Bene anche Makengo nel secondo tempo fino all'episodio sfortunato del rigore. Ora la squadra dovrà riposarsi e ricaricare le pile in vista dell'amichevole di sabato contro il Lens alle ore 18. Nel frattempo ecco come si sta muovendo Marino sul mercato: tutte le ultimissime <<<

Aggiornamento 94'- Sturm che parte in contropiede e va vicino al 4-2. Palla che esce al lato e arbitro che fischia la fine del match

Aggiornamento 89'- Udinese sfortunata in questo secondo tempo. Un solo tiro in porta subito, quello del rigore

Aggiornamento 88'- Bella azione dell'Udinese con palla dietro palla avanti. Belle verticalizzazioni ma sbagliato l'ultimo passaggio

Aggiornamento 85'- EPISODIO DUBBIO in area austriaca. Forestieri cade atterra ma l'arbitro lascia proseguire tra le proteste dei giocatori friulani

Aggiornamento 84'- Fase confusionaria. Ormai sono saltati tutti gli schemi per l'Udinese. La squadra di Gotti cerca il pareggio ma con molta imprecisione, esponendosi alle ripartenze degli avversari

Aggiornamento 81'- Rete per lo Sturm Graz. Padelli non può nulla dal tiro dagli 11 metri

Aggiornamento 80'- RIGORE PER LO STURM GRAZ! Fallo di mano di Makengo in area dopo il calcio d'angolo austriaco

Aggiornamento 79'- In questa frazione di gioco Gotti sta provando il doppio play maker con Walace e Jajalo davanti alla difesa. Positivo questo esperimento, il mister sarà sicuramente soddisfatto

Aggiornamento 74'- Portiere dello Sturm che rischia tantissimo sulla pressione di Forestieri. L'attaccante intercetta il passaggio dell'estremo difensore ma il rimpallo è sfortunato e torna tra le braccia del portiere

Aggiornamento 73'- Micin che è entrato bene in campo per l'impegno ma meno tecnicamente. L'esterno ha sbagliato diversi palloni per come li ha impattati. Gli manca il ritmo partita ma la voglia di fare si vede in lui

Aggiornamento 70'- Bella palla di Makengo per Jajalo che mette in mezzo per Okaka ma parte una fucilata che l'attaccante non può impattare il pallone

Aggiornamento 68'- Ritmi calati in questo momento da entrambe le squadra. La stanchezza e il caldo si stanno facendo sentire

Aggiornamento 65'- Fuori Udogie e Nuytinck per Maset e Micin

Aggiornamento 60'- Udinese che da dopo il pareggio sembra tutta un'altra squadra. Giocatori molto più compatti rispetto ai 50 minuti precedenti

Aggiornamento 57'- GOOOL! Pareggio dell'Udinese. Bianconeri che trovano il 2-2 grazie a Makengo che da dentro l'area calcia e trova una deviazione favorevole

Aggiornamento 56 - Fase confusionaria in questo momento, l'Udinese deve ritrovare le giuste distanze. Di certo lo Sturm Graz è più reattivo anche grazie ad una preparazione più avanzata rispetto ai bianconeri. Nota positiva sempre il giovane Udogie. Il migliore dei suoi in questo match

Aggiornamento 51' - Brutta entrata in ritardo di De Maio. Sturm Graz che parte in contropiede nello spazio e va vicino al terzo gol con un tiro dal limite dell'area. Palla al lato di poco

Aggiornamento 46'- Padelli in campo a sostituire Silvestri in questa seconda frazione di gioco. In campo anche Samir e Makengo che va a prendere l'out sinistro. Udogie cambia di fascia. In attacco si rivede Stefano Okaka

Durante la pausa Gotti dovrà aggiustare qualcosa tatticamente. Nonostante la squadra abbia avuto sempre il pallino del gioco in mano, si è esposta troppo ai contropiedi dello Sturm Graz.

Aggiornamento 45'- GOOOL! Gran gol di Pussetto. Si gira in un fazzoletto e calcia a giro. Palla sotto l'incrocio e distanze accorciate per l'Udinese. Termina così il primo tempo tra le due squadre

Aggiornamento 41'- Udinese che ora tenta una reazione nervosa più che tecnica. C'è bisogno di riordinare le idee per gli uomini di Gotti

Aggiornamento 38' - Raddoppio dello Sturm Graz. De Maio si fa sorprendere nell'intento di giocare il pallone ma se lo fa rubare ingenuamente e lo Sturm insacca in rete con Yeboah

Aggiornamento 33' - Udogie dimostra personalità e buona intesa coi compagni. Udinese che spinge sempre ma che si espone ai contropiedi dello Sturm che va ancora una volta vicino al raddoppio

Aggiornamento 30'- Cooling break per le squadra, temperatura elevata quest'oggi in Austria

Aggiornamento 27' - Udinese che sta alzano i ritmi in questo momento e tenta di pareggiare prima della fine del tempo

L'Udinese sta giocando in questi momenti l'amichevole contro lo Sturm Graz ed è sotto 1-0. Poco fa c'è stato il pericolo del raddoppio della squadra austriaca. I friulani però reclamano per un rigore su Pussetto.