Mercato Udinese – Marino costretto agli straordinari, in vista diverse uscite

La dirigenza dell'Udinese continua a lavorare per migliorare la propria rosa. Dopo aver ufficializzato Silvestri, Marino vuole accontentare ancora mister Gotti. Non solo attraverso il mercato in entrata ma anche con quello in uscita. Infatti la necessità adesso è anche quella di sfoltire la rosa prima di buttarsi a capofitto sui nuovi obiettivi. L'Udinese ha intenzione di piazzare tutti quei nomi che non rientrano nei piani del tecnico o che abbiano manifestato la volontà di cambiare aria alla dirigenza. I prossimi dieci giorni saranno intensissimi per Marino e la dirigenza. Tanti sono i calciatori da piazzare: vediamo insieme le trattative più calde <<<