Calciomercato Udinese – Priorità Musso per Mourinho

La Roma è in pole per Juan Musso, una priorità dettata da José Mourinho per avere una certezza su cui fondare il prossimo progetto

Blindare la porta con un profilo importante. José Mourinho vuole un progetto Roma vincente e una delle sue priorità assolute resta Juan Musso dell'Udinese. Il portiere argentino dell'Udinese, natio di San Nicolàs porta garanzie a livello tecnico e caratteriale. Un profilo d'alto livello per una rinascita dei giallorossi che cercano il riscatto dopo una stagione deludente. Lo Special One ha proposto a Musso un quadriennale da 1,8 milioni a stagione. La richiesta dell'Udinese però resta ferma sui 25 milioni di euro.

JUAN MUSSO - Il portiere dell'Udinese è un profilo di tutto rispetto in Italia ed è conseguenza dell'ottimo settore scouting dei friulani. Prelevato dal Racing Club nel luglio 2018, fin da subito ha ricordato Samir Handanovic per caratteristiche e portamento. Imponente, decisivo con alcuni interventi e idolo dei tifosi friulani che vorrebbero una sua permanenza. Per Musso otto clean sheet nell'ultima stagione di Serie A, primo invece in classifica nel 2019-2020 con ben 14 porte inviolate. Numeri importanti da grande squadra. Fuori dalla corsa per Musso i rossoneri che hanno scelto l'ex Lille Maignan per Donnarumma. In secondo piano i nerazzurri che non hanno l'urgenza dei capitolini di Mourinho per quanto riguarda la situazione portiere.

JOSE' MOURINHO - Mourinho ritorna in Italia e approda nella capitale per riportare la Roma in Champions League e far ritornare a sognare i tifosi. Il tecnico portoghese ha sondato con il suo fascino in primis la questione Donnarumma con Mino Raiola, ma l'approdo nella capitale del portiere della nazionale italiana è apparso fin da subito impossibile. Il secondo profilo da lui valutato e considerato è proprio l'argentino dell'Udinese, che ha strabiliato e convinto in pieno lo Special One. In realtà la dirigenza capitolina considera e monitora la situazione Musso da molti mesi, un interesse da portare a termine in questa sessione di calciomercato. Si prova ad abbassare le eccessive pretese del club friulano per arrivare ad un accordo.