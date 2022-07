Udinese | Nesto è on fire: prestazione pazzesca anche contro l’Ilirija

Il centravanti macedone è in un momento di forma straordinario, Anche nel match contro gli sloveni è stato il protagonista indiscusso

Redazione

Ieri, 17 Luglio, l'Udinese è scesa in campo per la terza partita stagionale. E' stata un'amichevole dominata dal club friulano, ovviamente considerando il basso livello degli avversari, l'Ilirija Lubiana. Tuttavia, nonostante il pallino del gioco fosse nelle mani del team bianconero dal primo all'ultimo minuto, i ragazzi di mister Sottil sono riusciti a sbloccare il risultato soltanto nel secondo tempo. Da parte della squadra non c'è stata una prestazione da incorniciare, ma c'è un calciatore in particolare che ha fatto faville anche contro gli sloveni. Il suo nome è intuibile dal tabellino dei marcatori. Stiamo parlando, ovviamente, di Ilija Nestorovski.

L'attaccante macedone, dopo aver seguito il primo tempo dalla panchina, è stato chiamato in causa da mister Sottil. L'ex tecnico dell'Ascoli lo schiera in campo al posto di Success e la sua scelta si rivela giusta dopo soltanto due minuti. Nestorovski recupera palla a centrocampo, scatta verso la porta avversaria e prova la conclusione dal limite dell'area, segnando il gol dell'1-0. Al 75esimo minuto viene servito alla perfezione da Soppy, in area aggancia il pallone, si gira e con il sinistro batte il portiere sloveno per il gol del 2-0. Infine, all'86esimo minuto firma anche la tripletta personale. Walace recupera un ottimo pallone sulla trequarti, innesca Thomas Battistella che dalla linea di fondo serve un assist perfetto a Nestorovski. Per il macedone mettere la palla alle spalle del portiere è un gioco da ragazzi. Il match termina 3-0, con tripletta proprio dell'ex Palermo.

Ovviamente si tratta delle prime amichevoli estive ed è presto per tirare delle somme, ma se Nestorovski dovesse continuare così per il resto della stagione, ne vedremo delle belle. Soltanto poche settimane fa il 32enne di Prilep sembrava ad un passo dall'addio a parametro zero, mentre oggi è uno degli uomini chiave dell'Udinese di Sottil. Infatti, nelle prime tre amichevoli disputate dall'Udinese, ha siglato ben 6 reti. Resta da vedere, dunque, se sarà in grado di mantenere quest'ottimo rendimento anche in campionato. Ma non finisce qui. Al termine del match abbiamo stilato anche le pagelle: ecco le nostre valutazioni <<<