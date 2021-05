News Udinese – Rossoneri all’assalto di de Paul, la strategia

I friulani chiedono almeno 35/40 milioni di euro per la cessione di De Paul. Maldini gli avrebbe offerto un contratto da 3 milioni a stagione

Redazione

Il club rossonero ha iniziato ad avviare le trattative con l'Udinese per l'acquisto dell'argentino de Paul. Negli scorsi giorni c'era stata un'importante offerta da parte dell'Atletico Madrid per il classe 1994. Il palco internazionale dell'Atletico Madrid assieme al Liverpool ha rappresentato la concorrenza più prestigiosa e al contempo più agguerrita per de Paul.

LA RICHIESTA DELL'UDINESE

L'Udinese non ha intenzione di fare sconti e non sarà facile portare via De Paul da Udine. Dalla Spagna non sembrano disposti ad accontentare le richieste del club bianconero. Invece Maldini e Massara hanno deciso di entrare a gamba tesa nella trattativa per de Paul. I friulani chiedono almeno 35/40 milioni di euro cash, anche se l'ingaggio dell'argentino costerebbe meno al club rossonero rispetto a quello di Calhanoglu, visto che chiede 3,5 milioni di euro.

LE CONTROPARTITE DEL CLUB ROSSONERO

Secondo quanto riporta SportMediaset, Paolo Maldini avrebbe offerto un contratto da 3 milioni a stagione a Rodrigo De Paul in modo da poter by passare la concorrenza dell’Atletico Madrid. Lo scoglio più difficile è la richiesta dei 40 milioni avanzata dall'Udinese. Una cifra che i rossoneri sperano di poter ridurre con l’inserimento di alcune contropartite tecniche. Maldini vorrebbe inserire delle contropartite come Matteo Gabbia, Daniel Maldini, Jens Petter Hauge (che però non avrebbe dato il proprio assenso al trasferimento) e Rade Krunic. Hakan Calhanoglu ha deciso di non rinnovare. In attesa di capire anche quale sarà il futuro di Calhanoglu, il club milanese è alla ricerca di un nuovo trequartista da inserire nella rosa di Stefano Pioli. E de Paul rappresenterebbe il trequartista ideale.