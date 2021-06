News Udinese – Il punto della situazione sulla panchina bianconera

News Udinese- Il candidato pronto a sostituire Gotti è il tecnico Maran ma non è ancora da escludere che possa esserci la riconferma di Gotti.

Ore di fermento sulle panchine italiane. In questo tourbillon c'è anche l'Udinese. La società ha grande stima di Luca Gotti; anche lo stesso tecnico è soddisfatto di quella che è stata la sua esperienza sinora. Le parti tuttavia si debbono ulteriormente aggiornare, per capire se continuare o meno insieme il sodalizio.

L'Udinese, dopo la decisione di Zanetti di rimanere a Venezia, ha immediatamente contattato Rolando Maran. Il club bianconero sembra non aver dubbi: il candidato destinato a sostituire Luca Gotti -in caso di dipartita di quest'ultimo- sarebbe proprio il tecnico Maran. L'intesa tra le parti a livello economico, tuttavia, non è ancora stata raggiunta. Altresì non è da escludere che possa esserci una possibile riconferma di Gotti. Il tecnico adriese anche ieri ha avuto dei contatti con la dirigenza bianconera. Oggi incontrerà l’Udinese per capire se proseguire insieme oppure dirsi addio.