Ospiti di prestigio alla “12 ore della vigilia di Natale”, la maratona musicale del bar Centrale di Zoppola

Può un evento divenire in pochi anni un appuntamento cult, atteso e, edizione dopo edizione, sempre più partecipato? Sì, se l’idea da cui nasce si fonda su basi solide, figlie di esperienza, passione e intraprendenza, e si riesce a inserire nel medesimo contenitore momenti diversi, contraddistinti dalla qualità dell’offerta.

La maratona musicale del bar Centrale di Zoppola rientra a pieno titolo in questa categoria: per il terzo anno di fila il titolare dello storico locale, Mattia Barbei, e il suo staff hanno definito un evento di spessore elevato: mercoledì 24 dicembre ritorna ”La 12 ore della vigilia di Natale”, iniziativa alla quale collabora il SottoSopra di Domanins di San Giorgio della Richinvelda.

A dieci chilometri da Pordenone, nel rinnovato locale di Zoppola e negli spazi esterni sarà festa: genuina, travolgente, sentita. Il modo migliore per aspettare il Natale, ascoltando ottima musica e provando i tanti, pregiati prodotti del Centrale.

Si inizia alle 12, col botto: saranno gli Absolute5, infatti, ad aprire la maratona zoppolana, spalleggiati da Dj Carinz. Un gruppo apprezzato e un giovane emergente del territorio: un mix che promette scintille.

Di grande richiamo anche gli ospiti successivi: alle 17.30 toccherà a ”La banda dei Babbi Natale”, ovvero ad Andrea Nordio e Maxwell, artisti tra i più coinvolgenti della squadra di Radio Piterpan.

Alle 21 prenderà il via il gran finale: il ”CantaMario”, un classico del Centrale, nato da una felice intuizione di Barbei. Sarà lo stesso titolare, che ha alle spalle una prestigiosa carriera da dj, a far ballare i presenti con una selezione delle migliori canzoni italiane. Sarà spalleggiato dalla voce di Andrea M: lo spettacolo è assicurato.

La musica è il filo conduttore de ”La 12 ore della vigilia di Natale”, ma non ci sarà solo quella. Dalle 12 alle 20 sarà attivo lo stand enogastronimico, definito in collaborazione con Spazio prosciuttificio Rino Bagatto e VinoeGola; alle 20, poi, ai partecipanti sarà offerta la fagiolata. Sarà possibile, inoltre, degustare scampi e ostriche nello ”Spazio cruditè”.

Infine, il concorso ”Centrale ti manda in viaggio”: ogni 5 euro di spesa i partecipanti riceveranno un token per prendere parte all’estrazione di un box weekend per due persone. L’estrazione avverrà a mezzanotte: per vincere bisognerà essere presenti.

Insomma, per non prendere parte alla maratona musicale ”La 12 ore della vigilia di Natale” del bar Centrale di Zoppola si deve avere una giustificazione valida: il mix garantirà scintille. Il modo migliore per aspettare il Natale: insieme, ballando, mangiando e bevendo bene.

Per informazioni telefonare allo 0434.97128.

I canali social del bar Centrale di Zoppola:

Facebook

Instagram