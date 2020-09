Palumbo: “Il mio obiettivo è restare in prima squadra”

Palumbo ha parlato ai microfoni di Udinese Tv al termine della vittoria sul Legnago: “Sta andando tutto molto bene, stiamo lavorando nel modo giusto e si vede dal modo in cui giochiamo. Siamo una bella squadra e sono molto felice di poter giocare qui. Il contratto per me è un sogno diventato realtà dopo tanti sacrifici e tanto lavoro, spero solo di poter continuare così. È bello quando tutti i giocatori ti aiutano, ti sostengono e ti danno tanti consigli, fa sentire fiducia e sicuramente è bello. Per il momento le gambe girano e cerchiamo di lavorare sempre al massimo in allenamento così che in partita possiamo fare del nostro meglio. È chiaro che voglio dimostrare di poter giocare qualche minuto in più in Serie A ma nel frattempo lavorerò sodo anche per fare bene in Primavera ed aiutare i miei compagni. Il mio obiettivo resta comunque quello di restare in prima squadra“.