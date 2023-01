Juventus Udinese / Le probabili: Sottil senza Deulo, Max ritrova Di Maria

Dopo il pareggio sfortunato contro l'Empoli, i friulani tornano in campo all'Allianz Stadium contro la squadra allenata da Max Allegri

Redazione

Mercoledì l'Udinese ha ottenuto l'ennesimo pareggio del suo campionato, non riuscendo a invertire una rotta che dura da ottobre. Ora la squadra bianconera, ottava a - 5 da Roma e Lazio, si appresta a giocare la prima partita in trasferta della stagione: domani alle 18 contro la Vecchia Signora. Andiamo a vedere quali sono le probabili scelte dei due tecnici in vista del match.

L'Udinese arriva a Torino sperando di replicare quanto fatto con Inter e Roma. Sottil schiererà i suoi con il solito 3-5-2 con poche variazioni. In porta ci sarà Silvestri. Il terzetto difensivo sarà composto da Becao, Bijol e Perez. Sulle fasce dovrebbero agire Pereyra e Udogie. In mezzo al campo ci saranno Lovric, Walace, Makengo. Davanti ancora una volta la coppia Beto-Success chiamata finalmente a sbloccarsi in campionato, dopo le ottime amichevoli durante la sosta.

Le scelte di Allegri — Allegri schiererà l'ormai consueto 3-5-2. Szczesny in porta, la difesa a tre sarà formata da Gatti, Rugani e Danilo, con Bremer in dubbio per un affaticamento riscontrato a Cremona. Sulla fascia destra il ballottaggio è tra Chiesa, che è entrato nell'ultimo spezzone di gara con la Cremonese, e Soulè. Locatelli sarà in cabina di regia, Rabiot è pronto a tornare titolare insieme a Miretti, leggermente favorito su Fagioli e Paredes. Sulla fascia sinistra agirà Kostic. In attacco ci sarà Di Maria con Kean. Il Fideo è quindi pronto a tornare vestire il bianconero dopo il Mondiale vinto con la sua Argentina.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Rugani, Danilo; Soulé, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Kean, Milik. All. Allegri.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Pereyra, Lovric, Walace, Makengo, Udogie; Beto, Success. All. Sottil.