Calciomercato Udinese – Un esterno è pronto a dire addio

Con l'arrivo di Pdero Pereira dal Benfica, Stryger Larsen è pronto a dire addio all'Udinese: la situazione

Il primo luglio si avvicina ed il calciomercato dell' Udinese comincia ad entrare nel vivo. La brutta notizia per i tifosi friulani è già arrivata: dopo cinque stagioni, Rodrigo De Paul non sarà più un giocatore bianconero. L'argentino si trasferirà all' Atletico Madrid per 35 milioni di euro e potrà finalmente coronare il suo sogno di giocare la Champions League. Per l'ufficialità mancano da sistemare gli ultimi dettagli. Probabilmente, l'annuncio ci sarà alla fine della Copa America. Pozzo ed i suoi collaboratori dovranno quindi trovare l'erede del centrocampista, anche se non sarà per niente facile. Nel frattempo, potrebbero esserci novità per quanto riguarda gli esterni.

L'Udinese è ad un passo da Pedro Pereira. Il portoghese di proprietà del Benfica, ha giocato l'ultima stagione al Crotone, scendendo in campo 32 volte quasi sempre da titolare. Il calciatore ha fatto un girone di ritorno in crescendo dopo una prima parte di stagione tra alti e bassi. Le prestazioni fornite hanno convinto i bianconeri a puntare su di lui in vista del prossimo anno. Inoltre, conosce molto bene il campionato di Serie A, visto che oltre alla maglia dei calabresi, ha vestito quelle di Sampdoria e Genoa. Con l'arrivo del lusitano, un altro esterno è pronto a dire addio. Si tratta di Stryger Larsen che ha già diverse richieste. Secondo La Gazzetta dello Sport, il danese in Italia piace a Bologna e Fiorentina, ma non è escluso un suo trasferimento in Premier League. Il classe '91, ora impegnato con la Danimarca all'Europeo, ha già dichiarato di voler andare via. In un'intervista rilasciata ai microfoni di bold.dk ha affermato: ''Credo sia arrivato il momento per me di una nuova avventura, e in quel senso mi sento pronto. Ma tutto accadrà dopo gli Europei''. Nel frattempo, i bianconeri sono alla ricerca di un nuovo difensore centrale. Ecco i possibili nomi.