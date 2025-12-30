GF VIP / Terremoto dopo il caos Signorini: cosa succede ora?

Dalle accuse mosse da Corona — che ha parlato di un presunto scambio di favori tra il conduttore e alcuni concorrenti del programma — si è fatta strada l’idea che il reality potesse cambiare volto anche alla guid

Stefania Palminteri Redattore 30 dicembre - 11:36

Dopo giorni turbolenti, Alfonso Signorini ha deciso di autosospendersi da tutti gli impegni con Mediaset. Le dure accuse rilanciate da Fabrizio Corona su Falsissimo contro il direttore di Chi hanno innescato un caso mediatico di ampia portata e, dopo la querela presentata nei confronti dell’ex paparazzo, Signorini punta ora a respingere quanto i suoi legali descrivono come una "campagna calunniosa e diffamatoria volta a distruggere la sua onorabilità".

La scelta è stata comunicata attraverso una nota diffusa dagli avvocati Daniela Missaglia e Domenico Aiello: "Per fronteggiare queste gravissime condotte illecite, a tutti evidenti, e soprattutto il capillare riverbero che trovano su alcuni disinvolti media, il dott. Alfonso Signorini, professionista che ha costruito con scrupolo, serietà ed abnegazione una intera carriera di giornalista, autore, regista e conduttore televisivo, si vede costretto a sospendere in via cautelativa ogni suo impegno editoriale in corso con Mediaset".

Da parte dell’azienda, la decisione sarebbe stata recepita senza contrasti, con Mediaset che ha rimarcato la volontà di fare chiarezza e di garantire il rispetto del pubblico e delle regole interne, a partire dal codice etico a cui sono tenuti tutti i dipendenti. Sullo sfondo, però, resta l’interrogativo che sta circolando con più insistenza: che cosa accadrà al Grande Fratello Vip? E soprattutto, chi prenderà in mano la conduzione dopo l’uscita di scena (almeno temporanea) di Signorini?

Grande Fratello Vip, il dopo Signorini: chi potrebbe guidare il reality — Dalle accuse mosse da Corona — che ha parlato di un presunto scambio di favori tra il conduttore e alcuni concorrenti del programma — si è fatta strada l’idea che il reality potesse cambiare volto anche alla guida. Un’ipotesi che, con l’auto-sospensione di Signorini, appare oggi meno teorica e più vicina a uno scenario concreto.

La sua, almeno ufficialmente, è una mossa prudenziale: un passo indietro in attesa che la vicenda venga chiarita. Ma l’effetto immediato è l’apertura di un’incognita sul futuro del Grande Fratello Vip. La nuova edizione, secondo le indiscrezioni, dovrebbe debuttare con ogni probabilità il primo lunedì di marzo 2026, ma al momento non è stato indicato il nome di chi la condurrà.

Intanto, nei corridoi e tra i rumors continuano a tornare con insistenza due profili: Ilary Blasi e Michelle Hunziker. La prima ha già esperienza consolidata nel genere (alla guida del Grande Fratello dal 2016 al 2018), la seconda è uno dei volti più popolari e trasversali della rete. Ad oggi, però, da Mediaset non sono filtrate conferme operative, se non la presa d’atto dell’autosospensione di Signorini. E c’è chi spinge ancora oltre l’ipotesi, immaginando persino una conduzione condivisa: Blasi e Hunzik