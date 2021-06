Calciomercato Udinese – Settimane infuocate per Marino: 3 colpi in arrivo?

L'attaccante nigeriano fa gola all'intera Serie A. Le sue prestazioni non sono passate inosservate. Ha illuminato, come meglio poteva, il suo Crotone a suon di gol. Purtroppo per la squadra calabrese, però, i suoi gol non sono bastati. Adesso il centravanti sarebbe stato accostato anche alla corte friulana. Il ragazzo alto 1 metro e 98 vorrebbe restare in Serie A. Servono circa 8 milioni di euro per strapparlo dal Crotone. La cessione di De Paul potrebbe dare il via libera alla società friulana. Ecco il terzo nome.