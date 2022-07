Udinese | A Bola conferma: ”Marino segue un giovane dello Spoting”

Il DS bianconero avrebbe messo nel mirino un giovane attaccante lusitano ed avrebbe inviato già la prima offerta ufficiale: i dettagli

Redazione

L'obiettivo dell'Udinese è dare continuità alle ottime prestazioni dello scorso anno, quando la panchina era occupata da Gabriele Cioffi. Tutto l'ambiente bianconero si aspetta molto dal nuovo tecnico Andrea Sottil e, per fare del suo meglio la prossima stagione, avrà bisogno sicuramente di nuovi innesti, soprattutto a causa dei tanti talenti bianconeri che lasceranno Udine nel corso di questa sessione di calciomercato. I bianconeri sono sempre molto attivi per quanto riguarda il mercato in entrata, in particolar modo se al centro delle trattativa ci sono profili giovani da fare crescere e per fare plusvalenza dopo qualche anno. Tra i nomi che interessano molto al DS dell'Udinese, Pierpaolo Marino, ci sarebbe anche un portoghese classe 2005.Ecco di chi si tratta.

Il calciatore ci cui stiamo parlando è Vivaldo Semedo, giovane centravanti di proprietà dello Sporting Lisbona. Attualmente ha un valore di mercato molto alto. Si parla di oltre 2 milione di euro come richiesta di partenza del club portoghese. Portarlo via dal Portogallo, però, non sarà per nulla semplice per l'Udinese. In primis perché si tratta di un giovane dal grandissimo potenziale, per cui per strapparlo allo Sporting servirà un'offerta molto alta. Stando a quanto riportato dal quotidiano sportivo lusitano A Bola, l'Udinese avrebbe inviato una prima offerta da 2 milioni di euro. Nelle prossime ore potremmo avere delle importanti novità a riguardo.

Il profilo

Si tratta di un attaccante portoghese classe 2005, considerato un grande talento in vista dei prossimi anni. Attualmente milita nella formazione under-17 dello Sporting Lisbona. E' una prima punta di sfondamento, molto fisico, alto 192 centimetri bravo nel gioco aereo e nella finalizzazione. Inoltre, grazie alla sua stazza, è in grado di far salire la squadra e giocare spalle alla porta. Nel caso i bianconeri dovessero acquistarlo, si assicurerebbero un giovane dal talento cristallino da far giocare e crescere. Ma non finisce qui. L'Udinese ieri è scesa in campo per l'ultima amichevole di questo ritiro precampionato contro il Chelsea: ecco le nostre pagelle <<<