Calciomercato Udinese | ADL è una furia, vuole chiudere al più presto

In vista della nuova stagione, la dirigenza e mister Sottil stanno costruendo una squadra in grado di riconfermarsi come una delle migliori società in Italia, esattamente come accaduto la scorsa stagione sotto la guida di Gabriele Cioffi. Oltre ai vari nomi accostati all'Udinese in entrata, sono molti i calciatori che l'anno prossimo vestiranno una maglia diversa da quella bianconera. Per questo, nelle ultime settimane si stanno intensificando le trattative per i calciatori in uscita dalla compagine bianconera. Una fra tutte quella che riguarda Gerard Deulofeu. Il Napoli vorrebbe chiudere al più presto e ben presto potrebbe giungere l'offerta decisiva. Ecco gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa tra Napoli e Udinese per l'attaccante spagnolo.