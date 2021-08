Mercato Udinese – Affare ai dettagli, pronta una nuova avventura

La trattativa si complica. Un'avversaria ha fatto l'offerta decisiva. Scopri il giocatore che è pronto per la nuova avventura

Redazione

La dirigenza bianconera sta facendo di tutto per poter donare all'allenatore Luca Gotti la squadra più competitiva possibile. Il D.S. Pierpaolo Marino ha parecchio lavoro da fare, sta cercando una punta, un roccioso difensore ed infine anche un fantasista in grado di sostituire De Paul. Non tutte le trattative però possono avere un lieto fine, perché anche se il nome era stato accostato con frequenza ai bianconeri, facendo sognare la maggior parte dei tifosi. Nelle ultime ore, la faccenda sembra complicarsi, dato che un'avversaria ha appena fatto l'offerta decisiva. Scopri assieme a noi il giocatore che è pronto ad una nuova avventura e il team in cui probabilmente si accaserà.

Il profilo

Stiamo parlando del talento olandese Sam Lammers, quest'ultimo è pronto per una nuova avventura, stanco di fare la panchina in quel di Bergamo. L'agente l'aveva proposto a diverse squadre di Serie A, tutte erano molto soddisfatte di potersi assicurare le prestazioni del bomber. Inizialmente l'Atalanta ha fatto un muro, non essendo sicura di volersi liberare delle sue prestazioni, ma nelle ultime ore sembra aver sbloccato la trattativa. Ora la contrattazione con una società di Serie A è ai dettagli, andiamo a scoprire di quale squadra stiamo parlando e le cifre dell'affare.

Il team e le cifre

La squadra che sembra aver battuto la concorrenza è il Genoa del presidente Enrico Preziosi. Il team è rimasto orfano di Gianluca Scamacca, di conseguenza si è mossa in modo molto rapido sul mercato, alla ricerca di una prima punta in grado di dare lo stesso peso e gli stessi gol in attacco. Il gruppo del capoluogo ligure dovrebbe essersi assicurata le prestazioni attraverso un prestito con diritto di riscatto, al momento le cifre ufficiali sono ancora sconosciute, ma alla chiusura oramai manca pochissimo. L'Udinese non si arrende, ed anzi prepara l'attacco per un altro bomber, scopri assieme a noi di chi si tratta <<<