Calciomercato Udinese – Colpo di scena: “Se continua così, l’affare salta!”

L'Udinese è attivo come non mai sul mercato. Nelle ultime 48h sono state chiuse due operazioni. La prima è, il centravanti, Isaac Success in arrivo dalla società inglese del Watford. Il secondo è stato reso noto da Di Marzio ieri sera e stiamo parlando di Nehuen Perez dall'Atletico Madrid. Il solido difensore centrale arriva in prestito secco. Ora come promesso dal D.G. Collavino si lavorerà ad altri due colpi. Le notizie di mercato fanno pensare a tutti che ci sarà un'altra prima punta, visto che Okaka è in uscita. Solo che nelle ultime ore, una squadra ha avviato i contatti per un giocatore che interessa molto alla società friulana. Scopri assieme a noi di chi stiamo parlando e quale squadra vorrebbe aggiudicarsi le sue prestazioni.