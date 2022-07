Calciomercato Udinese | Agnelli torna all’attacco: questa volta fa sul serio

L'Udinese, guidato da Marino e dai suoi collaboratori, sta programmando la prossima stagione. L'obiettivo del club bianconero è continuare a sorprendere e dare continuità all'ottimo rendimento dello scorso campionato. Per portare avanti il percorso intrapreso nella scorsa stagione da Gabriele Cioffi, la famiglia Pozzo ha scelto Andrea Sottil come nuovo allenatore. Si tratta di un tecnico in rampa di lancio, che può portare freschezza e nuove idee a tutto l'ambiente bianconero. I talenti dell'Udinese sono al centro di diverse trattative e per uno di loro è pronta una ricca asta tra top club europei. Non perdiamo altro tempo e andiamo dritti al punto .

Tuttavia, come riportato da Repubblica, pare che anche l'Udinese voglia chiudere la trattativa al più presto, ma la volontà del club friulano sarebbe incassare il più possibile dalla cessione di uno dei suoi migliori giocatori. La cifra che potrebbe sbloccare l'affare potrebbe essere di poco superiore ai 20 milioni di euro. Anche la probabile cessione di de Ligt, che sembrerebbe essere vicino a Bayern Monaco o al Chelsea, non fa altro che spingere Molina verso Torino. Con un budget del genere, il presidente Agnelli non avrebbe alcun problema a spendere 30 milioni di euro per Molina e, in più, riuscirebbe ad assicurarsi anche un altro difensore come sostituto dell'ex capitano dell'Ajax. Il futuro di Molina, dunque, è sempre più lontano da Udine e nei prossimi giorni potrebbe arrivare la svolta definitiva nella trattativa. In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco il nuovo obiettivo bianconero per l'attacco <<<