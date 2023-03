Allegri vuole rubare un giocatore all’Udinese ma gli serviranno 15 milioni

7 punti separano l' Udinese dal sesto posto che permetterebbe ai bianconeri di ripartecipare ad una competizione europea. Non sarà facile ma non è nemmeno impossibile.

Sottil farà del suo meglio per cercare di raggiungere l'obiettivo fino all'ultima giornata. Cosa faranno le altre squadre poco importa. L'Udinese deve solo pensare a vincere. La fine del campionato si avvicina e d'ora in poi ogni partita dovrà essere affrontata come una finale. A partire dal prossimo match contro i campioni d'Italia in carica. Ma non finisce qui.