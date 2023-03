Udinese – Ansia per Bijol e un occhio al mercato – La raffica del giorno

Giornata di riposo per gli uomini di Sottil che torneranno ad allenarsi domani al Bruseschi per preparare la sfida al Bologna . Una gara importantissima per le velleità europee della società friulana, che domenica prossima scenderà in campo in un Dall'Ara gremito.

In questo lasso di tempo ci sarà lo spazio a sufficienza per parlare di mercato e di tutte le trattative di questo ultimo periodo. Sono tanti i giocatori dell'Udinese che non possono stare tranquilli. Sia in entrata che in uscita sembrano parecchie le piste che si continuano a tastare. Andiamo a fare un punto in questa raffica serale. Ecco le ultime notizie <<<