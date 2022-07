Mercato Udinese | In arrivo un difensore dalla Spagna

Risolte le ultime pendenze con il club di appartenenza, il difensore è atteso nel weekend a Udine per unirsi ai suoi nuovi compagni

Redazione

Momenti frenetici per il mercato friulano. Oggi è tempo di visite mediche per Enzo Ebosse, terzino acquistato dall'Angers a titolo definitivo. Ma non finisce qui, perché in queste ore l'Udinese ha chiuso per un altro colpo in difesa. Infatti, come racconta l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, i bianconeri avrebbero risolto tutti i dettagli burocratici con l'Atletico Madrid per Neheun Perez.

Il difensore argentino, all'inizio, doveva essere legato all'operazione Molina, che ieri è sceso in campo per il primo allenamento con i nuovi compagni. Poi pareva essere definitivamente sfumata la possibilità di un suo ritorno e invece ora il via libera che lo riporta in Friuli dopo i 6 mesi trascorsi nella passata stagione. Ma capiamone di più.

L'affare

Nehuen Perez è di nuovo bianconero. Il difensore argentino ha dovuto superare le perplessità legate al suo ingaggio e a sistemare delle pendenze burocratiche che lo legavano ai Colchoneros. Perez può così tornare a vestire la maglia dell'Udinese, stavolta a titolo definitivo. L'ex numero 2 (la "sua" maglia l'ha presa Ebosele) torna a disposizione di Sottil, che con tutta probabilità lo impiegherà nella stessa posizione che Cioffi aveva trovato consona per lui: il braccetto di sinistra. I friulani, in questo modo, hanno finalmente il loro nuovo terzetto titolare. Infatti, l'argentino andrà a completare il reparto già formato da Rodrigo Becao e Jaka Bjol, difensore arrivato dal CSKA Mosca. L'anno scorso il suo score è stato di 20 partite e 1 assist, chissà che quest'anno non possa addirittura fare meglio. Se lo augurano i tifosi dell'Udinese, ma i 6 mesi di assestamento della stagione passata non possono che giovare sul piano dell'ambientamento. Ora tocca lui prendere le chiavi della difesa, in un mese di agosto che si preannuncia di fuoco. Il 5 i friulani scenderanno in campo per il primo turno di Coppa Italia, mentre il 13 saranno di scena a San Siro contro i campioni d'Italia uscenti. Nell'attesa del suo arrivo, Marino ha messo nel mirino un altro difensore <<<