Mercato Udinese – Arslan e Pereyra pochi fatti / Il rinnovo non arriva

Tolgay Arslan e Roberto Pereyra non hanno ancora trovato un accordo sul rinnovo. Non perdiamo altro tempo e vediamo gli ultimi aggiornamenti

Il tedesco di origini turche Tolgay Arslan e l'argentino (nonché capitano) Roberto "El Tucu" Pereyra non hanno ancora trovato un accordo sul loro rinnovo di contratto. Una situazione non semplice a così poco dalla fine del campionato. I calciatori sono già liberi da diverso tempo di firmare con altri club, ma al momento non è ancora arrivata nessuna novità. Di conseguenza sembra che entrambi stiano dando priorità al club del Friuli Venezia Giulia per discutere il loro prolungamento di contratto. Andiamo a vedere tutte le possibili piste e le possibilità che ci sono per i due centrocampisti di rinnovare con la società gestita dalla famiglia Pozzo.

Partiamo dal capitano della squadra Pereyra. Il calciatore negli ultimi mesi ha mandato in avanscoperta il suo agente senza mai prendersi le responsabilità della situazione. Le ultime parole di Pastorello fanno capire che ci sono tutte le carte in tavola per trovare un rinnovo finale, visto che anche il calciatore ha espresso la volontà di restare in Friuli. Si attendono delle novità da parte del club che dovrebbe rinnovare il contratto dell'argentino alle stesse cifre del suo precedente accordo. Se tutto non dovesse andare per il meglio, ci sono due club all'orizzonte. Il primo sono i neroazzurri di Simone Inzaghi e il secondo è la Fiorentina.

Per Arslan il discorso è diverso. Il calciatore è da diverso tempo che ha espresso la sua volontà di restare ad Udine, ma al momento sembrano non esserci novità di nessun tipo. Inoltre con il passare dei mesi sta diventando sempre meno titolare in un centrocampo importante come quello bianconero. Non è da escludere un ripensamento e la voglia di firmare da un'altra parte.