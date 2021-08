Calciomercato Udinese – L’attaccante si allontana / Vicino lo scambio

Uno dei giocatori che sembrava poter stregare la società bianconera è oramai una trattativa saltata. Ecco di chi stiamo parlando

Il mercato è agli sgoccioli, diverse squadre hanno ancora molto da sistemare però, anche l'Udinese . Tre dei quattro articoli promessi dal vicepresidente sono vicinissimi all'ufficialità. Manca il botto finale che potrebbe far esaltare la tifoseria. Quasi certamente l'ultimo colpo dovrebbe riguardare l'attacco , dato che l'arrivo di Success, non potrebbe bastare per gestire tutta la stagione e probabilmente serve un ultimo sforzo per poter puntare a sorprendere tutta la Serie A. Sono tanti i profili sondati negli ultimi giorni . Uno dei giocatori che sembrava poter stregare la società bianconera è oramai una trattativa saltata. Dato che questa punta partirà da una squadra ligure con direzione un altro team della stessa regione. Ecco di chi stiamo parlando . Le prossime ore si prospettano bollenti .

Stiamo parlando di Mbala Nzola. Il giocatore è oramai in uscita dallo Spezia, ma non vuole saperne di dover andare all'estero ed anzi, vorrebbe rimanere a tutti i costi in Italia. Diverse già le offerte rifiutate sia dalla Serie B inglese che dalla Turchia. La sua convinzione è quella di poter fare ancora la differenza nel massimo campionato. Tutti abbiamo ancora in mente la super prima parte di stagione scorsa. Dove in neanche 20 partite sono arrivati ben dieci gol. Allo stesso tempo però tutti vogliono dimenticare la seconda parte della stessa season, dove è riuscito a trovare solo una volta la via della rete. Scopri assieme a noi dove potrebbe andare il giocatore angolano.