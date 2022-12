Mercato Udinese | Per l’attacco si pensa a un centravanti del Marocco

La squadra bianconera si sta muovendo intensamente sul mercato per cercare di regalare a Sottil una rosa ultra competitiva in vista della seconda parte di stagione. Sono tanti i giocatori che ha contattato la dirigenza in questi mesi, ma finalmente sembra essere stata presa la decisione. Un nome che incuriosisce per il futuro per è quello di Walid Cheddira . L'attaccante marocchino sta vivendo una favola con il suo Marocco che mercoledì giocherà la semifinale Mondiale contro la Francia.

L'alternativa

Qualora invece non avvenisse il salto di categoria dei gialloneri, il Watford potrebbe comunque acquistarlo ma per girarlo in prestito all'Udinese, in modo da valorizzare la punta in un campionato top come la Serie A. Nel frattempo, Cheddira è concentrato con la propria nazionale e sebbene salterà la semifinale contro la Francia per l'espulsione nei minuti di recupero, proverà a scrivere la storia in caso di approdo in finale. Testa dunque solo al Mondiale, il calciomercato al momento può attendere.