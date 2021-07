Calciomercato Udinese – Situazione portiere: attenzione alla sorpresa

Tra pochi giorni inizierà il ritiro di Sankt Veit e l'Udinese ancora non ha trovato il nuovo portiere: la situazione

L' Udinese è al lavoro per costruire una squadra forte in grado di far tornare l'entusiasmo tra i tifosi. Non sarà facile viste le partenze dei beniamini del pubblico: Juan Musso e Rodrigo De Paul . Il primo è stato fortemente voluto da Gasperini , mentre il secondo giocherà sotto gli ordini di Diego Simeone, uno degli allenatori migliori al mondo. Dalle loro cessioni, la società bianconera ricaverà circa cinquantacinque milioni di euro. Oltre a Destiny Udogie , arrivato dall' Hellas Verona in prestito con obbligo di riscatto fissato a quattro milioni di euro, in Friuli potrebbe presto sbarcare anche Kamil Glik . Il difensore polacco rappresenterebbe un notevole rinforzo d'esperienza. Ma non finisce qui. Ecco tutto quello che c'è da sapere sul nuovo portiere.

In queste settimane si sono fatti tanti nomi circa il sostituto di Musso. E se l'erede dell'argentino fosse già in casa? Spieghiamo meglio...l'Udinese ad inizio giugno ha acquistato a parametro zero Daniele Padelli, ma il club bianconero non ha mai affermato che avrebbe fatto il secondo. Inoltre, se Simone Scuffet non riuscisse a trovare una sistemazione, questo scenario non sarebbe così impensabile. Il neo campione d'Italia occuperebbe il ruolo da titolare con il classe '96 che farebbe da vice. Durante le amichevoli estive, l'ex nerazzurro avrà l'opportunità di mettersi in mostra. Tuttavia, questa sarebbe una soluzione d'emergenza. Vediamo come procedono le trattative per gli altri giocatori.