Mercato Udinese – Una bandiera bianconera inizia una nuova avventura

Scopri assieme a noi, chi è il giocatore di cui stiamo parlando ed anche il team in cui ha deciso di andare a giocare

Il giocatore è stata una vera e propria colonna portante per l'Udinese all'inizio degli anni dieci del nuovo secolo. Ha guidato la squadra persino nelle incredibili partite valide per la qualificazione alla Champions League. Diversi infortuni non sono mai riusciti a far esprimere al meglio le sue qualità, che in determinati momenti, quando era al massimo della sua condizione, erano a dir poco impressionanti. Ora finalmente sembra aver finalmente trovato pace, anche se ha dovuto ridimensionare le sue pretese ed anche i suoi obiettivi. Scopri assieme a noi, chi è il giocatore di cui stiamo parlando ed anche il team in cui ha deciso di andare a giocare.