Calciomercato Udinese – Battocchio: l’ex giramondo / Ecco la nuova casa

Il centrocampista italiano ha firmato per una nuova società. Continua il suo percorso da giramondo, visto che approda nel campionato greco

Redazione

Il giocatore italiano, Cristian Battocchio, continua la sua carriera da giramondo. Nelle ultime stagioni è diventato un vero e proprio giramondo a tutti gli effetti. Sono diverse le maglie cambiate e molte le esperienze fatte, l'ultima in Messico. Proprio in queste ultime ore, però, è arrivata una nuova chiamata dall'altra parte del mondo. Il talento che ha giocato anche nelle nazionali minori, ha colto la palla al balzo e si è subito buttato in questa nuova avventura. Il contratto è già stato firmato e tutte le foto di rito sono state scattate in maniera perfetta. Ecco quale sarà la nuova casa di Cristian Battocchio.

La società che si è assicurata le sue prestazioni, arriva dalla Grecia e con precisione stiamo parlando del Volos. Il team milita nella prima serie del campionato greco. Questa sarà l'ennesima chance per mettersi in mostra e chissà trovare una stabilità che (per il momento) non è mai stata il suo marchio di fabbrica. Il giocatore brevilineo non vede l'ora di iniziare questa nuova avventura e di conseguenza si è già trasferito in Grecia, dove ha iniziato la conoscenza con i suoi nuovi compagni. Facendo un piccolo passo indietro, andiamo a rivedere tutte le maglie vestite dal talento con ben diciotto presenze nella nazionale del Bel Paese.

Mille maglie vestite

Dopo l'approdo non fortunato in quel di Udine, è iniziata una vera e propria girandola di prestiti e di cessioni. Dalla società bianconera si è passato al Watford e subito dopo al Brest (dove sembrava aver trovato il suo spazio). Dopo qualche stagione, però, c'è stata ancora voglia di cambiare e di conseguenza è arrivato l'approdo in Israele. Più precisamente al Maccabi Tel Aviv. Le ultime esperienze prima della Grecia, infine, sono state quelle in Giappone e in Messico con il Tigres.