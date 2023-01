Udinese – Becao al centro del mercato: il punto su tutte le pretendenti

L'Udinese continua a lavorare intensamente sul mercato sia in entrata che in uscita. Da diverso tempo ci sono determinati giocatori che vengono osservati dai migliori club del nostro calcio. Tra questi talenti c'è anche Rodrigo Becao che da quando è arrivato ad Udine ha completato un percorso di crescita davvero notevole. Partita dopo partita è riuscito a prendersi un ruolo di primissimo piano. Nelle ultime ore addirittura è diventato il capitano della squadra nel corso del match giocato in quel di Marassi. Adesso passiamo alle brutte notizie visto che il suo contratto è in scadenza nel 2024 ed al momento non sembra esserci una trattativa per il rinnovo. Ecco tutte le squadre che sono interessate al suo cartellino.